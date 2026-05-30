ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 横浜の東急東横線日吉駅で人身事故 武蔵小杉−菊名間と新横浜線で一… 横浜の東急東横線日吉駅で人身事故 武蔵小杉−菊名間と新横浜線で一時運転見合わせ 横浜の東急東横線日吉駅で人身事故 武蔵小杉−菊名間と新横浜線で一時運転見合わせ 2026年5月30日 22時37分 カナロコ by 神奈川新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ （資料写真） ３０日午後９時１０分ごろ、横浜市港北区の東急東横線日吉駅で人身事故が発生した。 東急電鉄によると、同線武蔵小杉−菊名間の上下線と、新横浜線の全線で一時運転を見合わせたが、同１０時５０分ごろまでに運転を再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 東急電鉄、大井町線で２０３２年度にワンマン運転 駅や運転業務を効率化 横浜・園芸博の「走る広告塔」に 相鉄がラッピング車両運行、都心でもＰＲ 川崎・鷺沼に新キャンパス 昭和医科大が来春４学部集約、チーム医療推進 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 工場, 神奈川, リハビリ, グループウェア, 長野, 鎌倉, 世田谷区, 海, 大船