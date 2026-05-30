放送局やアニメ制作会社の垣根を超え、まさに“奇跡”のコラボが実現した――。【写真】まるで少女漫画!? “プリキュア風”に描かれたコナン『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）と、『プリキュア』シリーズの第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系）のコラボが発表された。「奇跡が起きた！」夢のコラボに大盛り上がり同日に公開されたのは、『名探偵コナン』の江戸川コナンと『名探偵プリキュア！