放送局やアニメ制作会社の垣根を超え、まさに“奇跡”のコラボが実現した――。

【写真】まるで少女漫画!? “プリキュア風”に描かれたコナン

『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）と、『プリキュア』シリーズの第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系）のコラボが発表された。

「奇跡が起きた！」夢のコラボに大盛り上がり

同日に公開されたのは、『名探偵コナン』の江戸川コナンと『名探偵プリキュア！』のキュアアンサーが、背中合わせで探偵ポーズを決めているコラボビジュアル。ほかにも“腕時計型麻酔銃”を使うコナンを心配そうに見つめるキュアアンサーのカットなど、ファンでなくても驚く貴重なショットが公開されている。

「今回の発表によると、5月31日午前8時半に放送される『名探偵プリキュア！』の第18話、『名探偵の共演（アッセンブル）』にコナンが登場するとのこと。また、6月6日の午後6時から放送される名探偵コナンの『はなまるな真実（アンサー）』の回には、キュアアンサーが登場。アニメファンにとって胸熱な回になりそうです」（アニメ誌ライター）

『名探偵コナン』のプロデューサーを務める読売テレビの吉田剛志氏は《テレビ局も制作会社も原作出版も異なる両作のコラボ。前例もなく、実現不可能に思えるハードルより、『これは面白くなる』という確信が先にありました》とコメントしている。

今回のコラボで先に声をかけたのは、『名探偵プリキュア！』のプロデューサーであるABCアニメーションの多田香奈子氏。自ら吉田プロデューサーの元へ《来年、『名探偵コナン』とコラボさせてください！》と押しかけたのだという。完成後に《さまざまなハードルがあることは分かっていました。たとえ実現できなかったとしても、当たって砕けよう！》と思っていたという。

かつてない異例のコラボ発表に、ファンは「すごいコラボ！でも、お互い探偵だから一番合ってる！」「制作会社はおろか、放送局まで違うのにコラボにこぎつけるのは相当な苦労があったと推察します」「奇跡が起きた！関係者には感謝しかないです」「“大人の事情”がわかるから、子供より大人が感動してる」「今回がきっかけで、他にもコラボが生まれたらいいな」と、既に盛り上がっている。

誰も予想していなかった今回のコラボ劇。コラボグッズの展開も決定しているので、視聴率や売上がよければ、今後も同じような企画が生まれるかも!?