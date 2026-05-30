初優勝を決めて喜ぶ日吉台ナイン＝横浜薬大スタジアム第５３回神奈川県中学春季軟式野球大会は３０日、横浜薬大スタジアムで準決勝、決勝を行い、日吉台（横浜）が初優勝を遂げた。決勝は日吉台が６−５で宮崎（川崎）を下した。一回、二回と２点三塁打でリードを広げた日吉台に対し、宮崎は計１２安打の粘り強い攻撃で追い上げた。日吉台は１点差まで追い上げられた六回途中で、エース左腕山口和貴（３年）から右腕小間旭陽（