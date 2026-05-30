食パンで映えおつまみ 手頃な食パンが見栄えのいい逸品に仕上がる、おつまみバリエ4選。トーストやグラタンなどさまざまな味わいを楽しめます。食卓が華やぐおつまみを試してみませんか？ くるくる巻いてオーブントースターへ余ったタネが大変身甘じょっぱいソースが絶品ワインにぴったりの味わい多彩なバリエで大満足 疲れている日でもサッと用意できる「食パンおつまみ」バリエ。常備しやすい食パンを使うので、買い物に行け