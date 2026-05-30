香り高いコーヒーゼリーはいかが？ リラックスしたい時、コーヒーの香りに包まれるだけでゆったりとした時間を過ごすことができますよね。そんな香り高いコーヒーを使って作るゼリーはいかがですか？ 考えただけでうっとりしてしまいそうです。 ゼラチンで柔らかな口当たりアガーでぷるんとした食感に寒天でふるふる感を楽しむおいしいドリップ方法もあわせて 紹介したレシピの中にはおいしいドリップ方法も紹介されているもの