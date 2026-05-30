台風6号は、31日には沖縄の南に達する見通しです。その影響で、31日は南西諸島ではくもりや雨となるでしょう。沖縄ではうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。西・東日本の太平洋側は暖かく湿った空気の影響で雲が広がりやすく、所によりにわか雨がありそうです。その他の地域は概ね晴れるでしょう。台風6号は、6月1日から2日頃にかけて暴風域を伴って強い勢力で南西諸島に接近し、その後3日頃にかけて西・東日本に接近するお