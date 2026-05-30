コンビニやカフェで抹茶スイーツをよく見かける時期になりました！自宅でも作りたくなりませんか？今回は、おうちでカフェ気分が楽しめる抹茶パウンドケーキを４つ集めました。しっとりふわふわな定番から、ヘルシー仕様、ホットケーキミックスを使った簡単レシピまで、お好みの1品を探してみてください。 ▼つくれぽ1,300件以上！ふんわりしっとりの定番 バターの風味と抹茶の香りが絶妙に合わさった、ふわふわでしっとりとした