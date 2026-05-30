◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神の森下翔太外野手（25）が痛恨の“お手玉”失策で失点を招いた。3点優勢の6回、先頭の友杉の放った左翼への飛球に追いつき、捕球体勢に入ったもののお手玉して落球し、ボールが外野を転々とする間に友杉に一気に本塁へ生還された。記録は森下の失策。胸に当てるなど5回お手玉してしまう珍しい光景となった。