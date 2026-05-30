早朝の住宅密集地で火災 けさ早く岡山県倉敷市の住宅密集地で住宅1棟が全焼する火事があり男性1人が遺体で見つかりました。 【現場の写真をもっとみる】倉敷市連島中央で住宅全焼、焼け跡から1人の遺体発見…85歳男性と連絡取れず 「2階建ての住宅が燃えている」と通報 きょう午前5時20分ごろ、倉敷市連島中央で「2階建ての住宅が燃えている」と通りかかった人から119番通報がありました。消防車など9台が出て消火にあたり、火