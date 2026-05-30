俳優・小池徹平と小西遼生がダブルキャストを務める韓国発のグラムロック・ミュージカル『ETERNITY（エタニティ）』のメインビジュアルとプロモーション映像が30日、公開された。【写真】リアル剣心…！ 会見で殺陣を披露した小池徹平日本版となる本公演では、60年代の伝説的なグラムロックスター・ブルードット役を小池と小西がダブルキャストで務め、現代を生きる孤独なシンガー・カイパー役は同じくダブルキャストで、小野