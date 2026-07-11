きょう（11日）午前、東京・渋谷区の路上でベビーカステラを販売するキッチンカーが焼ける火事があり、煙を吸うなどして3人が病院に運ばれました。【写真を見る】東京・渋谷区の路上でキッチンカーから出火 3人が病院に搬送も命に別状なし警視庁によりますと、きょう午前10時半過ぎ、東京・渋谷区千駄ヶ谷でベビーカステラを販売するキッチンカーから火が出たと119番通報がありました。東京消防庁によりますと、この火事でキ