アニメ『日常』の東雲なの役などで知られる声優の古谷静佳さん（37）は2015年、27歳の誕生日を目前に、深夜の交差点で4トントラックに巻き込まれる交通事故に遭った。一命は取り留めたものの、頭蓋骨骨折、くも膜下出血を負い、記憶障害も残ったという。【画像】2015年、誕生日の前祝いで友人と会う古谷さん。交通事故に遭ったのはこの日の帰り道だった事故直後の壮絶な闘病生活、家族や友人の支え、そして今も残るトラウマに