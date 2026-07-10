6月26日に発売されたSTARTO ENTERTAINMENT発行のエンターテインメントマガジン『Zessei Vol.02』。その誌面でジュニアの新グループ結成が電撃発表され、SNSを中心に大きな話題となった。「数々のアイドル誌が休刊するなか、昨年11月にSTARTO ENTERTAINMENTが自社で創刊させたのが『Zessei』です。編集長はSUPER EIGHTのメンバーであり、ジュニアのプロデュースも務める大倉忠義さん（41）。ジュニアを中心に、大倉さんならではの視