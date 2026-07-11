◇パ・リーグ日本ハム8ー2西武（2026年7月11日エスコンフィールド）西武の桑原将志外野手（32）がアクシデントに見舞われた。0―4の4回、田宮の打球に飛びついた際に上半身を強打。しばらくは芝生の上で倒れたまま起き上がることができなかった。苦悶の表情を浮かべながらもプレーは続行したが、5回の守備から西川と交代した。西口監督によると、桑原は札幌市内の病院に直行。プレー続行も検討したが、交代した方がい