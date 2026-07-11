タレントの辻希美（39）が11日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。体調不良に見舞われていることを明かした。前日のストーリーズで「休ませてはくれないよね苦笑」とつづり、マスク姿でぐったり横たわる辻の上に、満面の笑みの第5子夢空ちゃんが乗る写真を投稿していた辻。この日は「昨日は完全に風邪〜の熱中症だったみたいで夜中に病院行って点滴１リットルしてもらったら一気に回復した」と報告。テイクア