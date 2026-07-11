不在でも荷物を受け取ることができる宅配ボックスの便利さが悪用されるケースが相次いでいます。詐欺容疑で逮捕された男は、集合住宅の宅配ボックスで詐欺の被害金の受け渡しを行っていたとみられています。【写真を見る】CGで解説 宅配ボックス使い 金を受け渡す手口宅配ボックスが犯罪の“現場”に 特殊詐欺グループが悪用か近年、普及が進む「宅配ボックス」を犯罪に悪用したとみられる男が逮捕されました。特殊詐欺グルー