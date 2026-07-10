旧統一教会の総裁、韓鶴子（ハン・ハクチャ）被告に検察が懲役13年を求刑しました。10日午前、韓国ソウル中央地裁で論告求刑公判が開かれ、韓被告は車いすに乗ってマスク姿で出廷しました。韓被告は2022年、教団幹部と共謀し、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）被告に高級ブランド品を贈り、教団への支援を求めた請託禁止法違反や、尹氏の側近に日本円で約1000万円を渡した政治資金法違反の罪に問わ