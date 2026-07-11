台風9号が近づく台湾で路上に落下した銀行の看板＝10日、新北市（中央通信社＝共同）【台北共同】台風9号が近づいた台湾では11日、大雨による土石流や崖崩れへの警戒が続いた。11日朝までに1万4千人余りが避難した。転倒などにより30人以上がけがをした。鉄道の運休や道路の通行止め、航空便の欠航も相次いだ。けが人はバイクや自転車で走行中に転倒した人が多かった。台湾メディアによると北部の新北市では銀行の看板が路上に