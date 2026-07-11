アメリカのトランプ大統領はイランに対し、協議の継続に同意する一方、「停戦は終わったと伝えた」ことを明らかにしました。トランプ大統領は10日、「イランが“対話”の継続を求めてきた。これに応じることに同意したが、“停戦は終わった”と明確に伝えた」とSNSに投稿しました。一方、イラン側はガリバフ国会議長が「合意を裏切ることがあれば、我々は全面的な防衛を行う準備ができている」と述べたと、中東メディアが報じてい