北朝鮮は軍高官による「特大型汚職」をめぐり、最高裁が刑罰を言い渡したと明らかにしました。金正恩総書記は「政治的犯罪だ」と厳しく非難しています。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は10日、党や政府、軍による会議に出席しました。会議では、軍総政治局のパク・ヒチョル前組織副局長が、約4年にわたり組織権や人事権を悪用し、収賄や不正蓄財を繰り返したほか、国家資金や物資、住宅などを不正に取得したとして「特大型