2026年7月10日昼頃から、SNS上で「ツイッター」の終焉を嘆く投稿が相次いでいる。「ツイッター」関連ワードがトレンド入りかつて愛されたSNSアプリ「ツイッター」。アメリカの起業家、イーロン・マスク氏が22年10月にツイッター社を買収し、23年7月にはサービス名を「X」に改名。24年にはURLも「x.com」に変更された。名実ともに「X」に生まれ変わってから数年が経過する26年現在も、「ツイッター」を守り続ける人々がいる。彼らは