岩手県警察本部岩手県内のホテルでハムスター20匹以上を殺したとして、県警は10日、動物愛護法違反の疑いで、県立宮古水産高職員木村元紀容疑者（36）＝同県宮古市＝と住所不定無職の女（19）を逮捕した。2人はハムスターを虐待する様子を動画で撮影していたという。逮捕容疑は2月中旬、共謀し岩手県滝沢市のホテルで20匹を超えるハムスターを殺した疑い。県警は2人の認否を明らかにしていない。県警によると、木村容疑者は