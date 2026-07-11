「ＤｅＮＡ−巨人」（１１日、横浜スタジアム）今季初登板初先発となったＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が３回９４球を投げ、３安打３失点６四球で降板した。「初回に野手がすぐに逆転してくれたにもかかわらず、ふがいない投球をしてしまい申し訳なく思います。この後もチームが勝てるように、ベンチから精一杯応援します」藤浪は初回先頭からいきなり３者連続四球を与えた。ここで相川監督自らマウンドへ。異例のゲキを受けて