【図解】中国は南シナ海で埋め立てや威圧的な行動を繰り広げている読売新聞オンライン

中国がスカボロー礁に構造物を設置、人工島造成への警戒感が高まる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中国が南シナ海スカボロー礁に構造物を設置し実効支配を強めている
  • フィリピン側は人工島造成の準備ではないかとの警戒感を高めており
  • 中国軍はSLBM実験を南シナ海北端の海南島沖で強行したとみられる
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