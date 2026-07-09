「殺」「刺」など過激な表現を含む野球用語の使用を見直すため、宮城県高野連が今秋にも検討委員会を設置することが9日、明らかになった。代替の言葉を検討し、来春に各校の指導者へ結果を伝える予定。検討対象となる主な用語は「殺」「刺」「死」「盗」「犠」などの文字が含まれるもの。高校生への指導現場でこれらの言葉が使用されなくなることを目指す。結果次第では、県高野連主催大会の公式記録なども表現を改める方針だ