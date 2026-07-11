スペイン北部で行われている毎年恒例の「牛追い祭り」で10日、9人がケガをしました。スペイン北部のパンプローナでは今月7日から「牛追い祭り」が開かれていて、AP通信などによりますと、4日目の10日は9人がケガをしました。参加者が牛とともに石畳を駆け抜ける毎年恒例のイベントで、観光当局によりますと、わずか3分程でおよそ850メートルのルートを走り抜けます。参加者の中には転倒したり、牛に踏みつけられたりした人もいたと