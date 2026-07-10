7月1日の「文春オンライン」の報道に端を発する、俳優の佐藤二朗と橋本愛のW主演によるドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中に起こったトラブル。佐藤、橋本、フジテレビ三者の主張が入り乱れ、いよいよ泥仕合の様相を呈してきた。「佐藤さんは、文春の報道直後から、自身のXで文春やフジの対応を批判してきました。そんななか、『デイリー新潮』には佐藤さんの独占インタビューが掲載されています。ここで、佐藤さ