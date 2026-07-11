名古屋市千種区の飲食店で、客や従業員が体調不良を訴え、警察は、催涙スプレーのようなものを持っていた女性から事情を聴いています。 【写真を見る】早朝にバーの20代女性客が店の外で催涙スプレー噴射か 客と従業員ら約20人が一斉に体調不良に 女性は知人に効果を見せようと護身用のスプレーを…名古屋・今池のアミューズメントバー きょう午前4時過ぎ、千種区今池5丁目のアミュー