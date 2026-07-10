鬼越トマホーク・良ちゃんデイリースポーツ

「鬼越」良ちゃんによる渡部建に関するSNS投稿 元芸人の社長が謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 宮地ケンスケ氏が鬼越トマホーク良ちゃんの渡部建関連投稿を謝罪した
  • 確認不足と依頼方法の不手際が原因だとし「すべて私の責任」と表明している
  • 渡部所属の人力舎も良ちゃんの投稿内容を否定する文書を同日発表したとのこと
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