西ヨーロッパを襲った熱波で、今年6月の平均気温は6月としては観測史上最高を記録。多数の犠牲者が出る事態となっています。西ヨーロッパに到来した新たな熱波。スペイン南部では山火事が発生し、10日までに12人が死亡しています。熱波は6月にもフランスやドイツなどに影響を及ぼしていて、一日の平均気温が年間を通じて過去最高を記録しました。ドイツでは、今年4月28日から6月28日までに全土でおよそ5120人が死亡しています。EU