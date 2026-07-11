成城石井は自家製ソーセージの一部商品で腐敗の恐れがあるとしておよそ8000点を自主回収すると発表しました。【映像】自主回収の対象となる自家製ソーセージ（複数）自主回収の対象は「MIXソーセージスライス」など先月27日からきのうまでに全国の成城石井の店舗やオンラインショップで販売された自家製ソーセージ3品目、7811点です。「腐敗しているのではないか」との問い合わせが2件あり、調査したところ、加熱後の温度管