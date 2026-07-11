英・プレミアリーグのブライトンに所属するMF三笘薫が、都内で車を運転中に、女性の乗った自転車と接触事故を起こしていたと、7月8日にマネジメント事務所が公表した。「女性は左手を捻挫する全治2週間程度の軽傷でした。一方、三笘選手にはケガがありませんでした。場所は東京都板橋区清水町の区道交差点。赤信号の交差点に進入し、右側から来た女性が乗った自転車と衝突したそうです。要するに、三笘選手が“信号無視”をした