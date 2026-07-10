インド・ラジャスタン州で13歳の少女に集団性的暴行を加えた疑いが持たれている男らが、怒った住民に拘束されて制裁を受ける様子を収めた動画が公開された。9日、SNSやオンラインコミュニティでは、縄で縛られた男らが警察に連行される中、住民から棒などで暴行を受ける様子を収めた動画が急速に拡散している。動画では女性住民も加わり、加害者とされる男らを道具でたたく場面が確認される。また、周囲の群衆はやじや罵声を浴びせ