◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年7月11日ZOZOマリン）オリックスの来田が、高卒6年目で自身初の1試合2本塁打を放った。2回1死一、三塁で左腕・ロングの3球目スライダーを右翼へ運び、今季1号の先制3ラン。「すぐに追い込まれてしまいましたが、なんとか後ろにつなごうという気持ちでした。良い結果になってくれてよかった」。4回無死一塁でも再びロングのスライダーを同様に右翼へと運び、「変化球にうまく反応で