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魯肉飯より好きになった台湾グルメ「控肉飯」、肉塊ドカ乗せの魅力とは

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 台湾グルメ「控肉飯」（コンローファン）がSNS上で大きな注目を集めている
  • 魯肉飯と異なり皮付きの大ぶり肉塊が特徴で、甘辛くさっぱりした味わいだとのこと
  • 台湾ではほぼどこでも食べられ、日本の台湾料理店でも扱う店があるという
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