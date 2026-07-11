お笑いコンビおぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が9日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。咀嚼音を出しながら食べる人に注意できないと嘆いた。リスナーから咀嚼音が不快で食事を早く切り上げたとの内容のメールが到着した。矢作が「くちゃくちゃ食べる人に言えないんだよな。なんでだろう」と切り出すと、小木も「言えない」と同調。矢作は「くちゃくちゃ食べるのやめな？っ