高市政権が成立を急ぐ欠陥法案の中でも特にヤバいもののひとつが個人情報保護法（個情法）の改悪だ。8日の参院特別委員会で改正案が可決。10日午前の参院本会議で成立した。【もっと読む】個人情報保護法“改悪”であなたの医療情報はAI開発にダダ漏れ デジタル大臣「氏名削除難しい」と詭弁で居直り現行法では個人情報の第三者への提供について「本人同意」の取得が原則になっている。今回の改悪は、本人同意の原則を取っ払う