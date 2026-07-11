一時保護の司法審査の流れ虐待が疑われる子どもを親から引き離す一時保護の適否を裁判所が判断する司法審査で、昨年6月の運用開始から半年間に児童相談所が請求した2780件（速報値）の99％が許可されたことが11日、こども家庭庁の調査で分かった。運用実態が明らかになるのは初めてで、専門家は「審査が形骸化しているとの指摘もある。児相の負担も増しており、検証が必要」と話す。同庁によると、一時保護は18歳未満が対象の