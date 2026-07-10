イスラエルアメリカに対し、イランがトランプ大統領の新たな暗殺計画を企てているとの情報を伝えたと、アメリカメディアが報じました。アメリカCNNは9日、複数の関係者の話として、イスラエルが今週、アメリカに対し、イランがトランプ大統領の新たな暗殺計画を企てているとの情報を伝えたと報じました。アメリカ政府はここ数週間、トランプ大統領に対する暗殺計画に関する情報を継続的に把握していましたが、イスラエルから提