養子縁組届に妻の名前を勝手に書いて偽造し、区役所に提出したとして、プロボクシング元世界王者の薬師寺保栄被告（57）が有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されたことが、7月3日に明らかになった。28歳の交際相手を養子にする目的だったとのことで、女も同じ罪で在宅起訴された。【画像】「まだまだ俺はモテる」と豪語、日焼けしたムキムキの体を披露していた薬師寺保栄被告（57）を見る※写真はイメージです©︎sh