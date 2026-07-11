蚊が活発になりはじめた時期にあわせ、自衛隊東京地方協力本部の公式インスタグラム（@tokyo_pco）が7日、『使う前のストレス!?折れない蚊取り線香のはずし方』と題した動画を公開。蚊取り線香にまつわる使用テクニックとともに、蚊に刺されたときの“かゆみを取る”裏ワザを紹介した。【実践動画】自衛隊が紹介！“折れない蚊取り線香のはずし方”投稿では、2つが噛み合っている蚊取り線香を外す際「『慎重にやれば大丈夫』→