W杯北中米大会は準々決勝がスタートし、優勝を目指す強豪たちの戦いはますますヒートアップ。死闘が繰り広げられている。その中で、8大会連続出場の日本代表はW杯優勝を目標に掲げたが、決勝トーナメント初戦でブラジル代表に1−2で逆転負け。ベスト32に終わった。帰国した森保一監督はテレビの情報・報道番組に連日出演して「感動をありがとう」と称えられているが、果たして世界との差は本当に縮まっているのだろうか。続投報