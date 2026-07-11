アメリカのCNNは10日、イランが核関連施設の再建に向けた作業を進めている可能性があるとして、その様子を捉えた衛星画像を公開しました。CNNが10日に公開した衛星画像には、アメリカとイスラエルの攻撃で穴が空いた、イランの核関連施設が捉えられています。CNNがシンクタンク「科学国際安全保障研究所」と共同で分析した画像では、攻撃によってできた穴にカバーが設置されている様子が確認されています。さらに、6月に撮影された