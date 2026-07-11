〈「頭蓋骨がパックリ割れた」4トントラックに轢かれ車両の下敷きに…表舞台から“突然”姿を消した人気アニメ声優が明かす、凄惨な交通事故の一部始終〉から続くアニメ『日常』の東雲なの役などで知られる声優の古谷静佳さん（37）は2015年、27歳の誕生日を目前に、深夜の交差点で4トントラックに巻き込まれる交通事故に遭った。一命は取り留めたものの、頭蓋骨骨折、くも膜下出血を負い、事故後には一時的に数字を理解できなく