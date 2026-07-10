佐藤健 Smart FLASH

佐藤健とTWICEのサナが映画で共演へ Xでは2人の「身長差」が話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 佐藤健TWICE・サナが映画で初共演するとFLASHが取り上げた
  • Xでは2人の「身長差」に着目する声もある件に、芸能担当記者が言及
  • 2人は過去にMVでコラボしており、この際にも身長差が波紋を広げていたそう
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