◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―１広島（１１日・バンテリンドーム）中日の涌井秀章投手（４０）が広島戦に先発し、６回６安打１失点で今季初勝利を挙げた。◇高卒新人では最長タイ涌井（中）が今季初勝利を挙げ、入団１年目の０５年から２２年連続勝利をマーク。２２年以上続けて勝利は６人目。新人からは２４年連続の石川（ヤ＝０２〜２５年）、２２年連続の米田哲也（阪急、神、近鉄＝５６〜７７年）に次いで３人目。石川