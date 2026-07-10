「山本太郎は、れいわ新選組の代表を辞任します。国会で活動する国政政党のの代表、そして自分自身も国会議員を目指すという取り組みから、山本太郎は引退します」7月9日、記者会見でこう語ったのはれいわ新選組の山本太郎代表（51）。この日、山本氏は19年4月に自ら立ち上げた同党の代表辞任を表明し、政界からも引退すると同時に、れいわ新選組は政党名を変更し、新たな体制へ移行することも発表された。「山本氏は今年1月、党の