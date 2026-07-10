「若者のディズニー離れ」【写真】《なにが夢と魔法の国だよ》非難轟々となった問題写真近年、SNSやネットニュースで繰り返し取り上げられてきたこの言葉が、いまや“次の世代”にまで波及し始めている。チケット価格の高騰だけでなく、子どもや若年層の心を掴む「推しキャラ」の座そのものが、大きく揺らいでいるーー。ディズニーがサイレント値上げかそんな中、SNSではあるユーザーの投稿が話題になっている。Xでとあるユ