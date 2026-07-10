「W杯が終わって4年後を見据え、監督やコーチ陣を留任させるのか、それとも新監督と新コーチ陣を迎え入れるのか。いずれにしても4年ごとの組閣作業というのは、日本サッカーの将来にとって大きな転換期となります。どちらを選ぶにしても、今回の北中米W杯の森保ジャパンの反省点を踏まえ、速やかにJFA（日本サッカー協会）が明確なビジョンを指し示し、次回W杯で過去最高位の8強以上を目指すためにベストの陣容を構築しなければな